النشرة المرورية اليوم| الحالة المرورية أعلى كوبري أكتوبر والدائري

النشرة المرورية اليوم



وظهرت كثافات مرورية محدودة في محور صفط اتجاه الجيزة، وكذلك الأمر في شارع فيصل وشارع الهرم من الطالبية للجيزة.



- البحر الأعظم

وتزاحمت السيارات أعلى طريق شارع جامعة الدول العربية وشارع البحر الأعظم وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وكما ظهرت كثافات متوسطة أعلى الطريق الدائري من المريوطية للصحراوي ومن دار السلام للبساتين.

النشرة المرورية اليوم - ميدان رمسيس



وشهد كوبرى أكتوبر من التحرير لرمسيس والعكس من الدمرداش الرمسيس حالة من السيولة المرورية أمام السيارات حتى محور صلاح سالم عند الفردوس في الاتجاهين، وكذلك الحال في المحور من ناهيا لميدان لبنان.



اقرأ أيضا: «المهنية للمعلمين» توجه بسرعة الانتهاء من تقييمات المرشحين للترقي ترقيات المعلمين 2021.. رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين صحيفة أحوال المعلم - محور صفط اللبنوظهرت كثافات مرورية محدودة في محور صفط اتجاه الجيزة، وكذلك الأمر في شارع فيصل وشارع الهرم من الطالبية للجيزة.- البحر الأعظموتزاحمت السيارات أعلى طريق شارع جامعة الدول العربية وشارع البحر الأعظم وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وكما ظهرت كثافات متوسطة أعلى الطريق الدائري من المريوطية للصحراوي ومن دار السلام للبساتين.- ميدان رمسيسوشهد كوبرى أكتوبر من التحرير لرمسيس والعكس من الدمرداش الرمسيس حالة من السيولة المرورية أمام السيارات حتى محور صلاح سالم عند الفردوس في الاتجاهين، وكذلك الحال في المحور من ناهيا لميدان لبنان.كانت شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، حملاتها وزادت من تواجد خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع.

ننشر النشرة المرورية اليوم حيث ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الأربعاء، في شوارع وميادين القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية على الطرق؛ لسحب الكثافات.- كوبري أكتوبروشهد كوبري أكتوبر وكوبري ١٥ مايو وطريق كورنيش النيل ومنطقة ماسبيرو، حالة من التزاحم المروري مع سير الطريق وعدم توقفه.