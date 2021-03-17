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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النشرة المرورية اليوم| الحالة المرورية أعلى كوبري أكتوبر والدائري

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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ننشر النشرة المرورية اليوم حيث ظهرت كثافات مرورية متوسطة، صباح اليوم الأربعاء، في شوارع وميادين القاهرة والجيزة؛ تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية على الطرق؛ لسحب الكثافات.

- كوبري أكتوبر

وشهد كوبري أكتوبر وكوبري ١٥ مايو وطريق كورنيش النيل ومنطقة ماسبيرو، حالة من التزاحم المروري مع سير الطريق وعدم توقفه.

النشرة المرورية اليوم

- محور صفط اللبن
وظهرت كثافات مرورية محدودة في محور صفط اتجاه الجيزة، وكذلك الأمر في شارع فيصل وشارع الهرم من الطالبية للجيزة.

- البحر الأعظم
وتزاحمت السيارات أعلى طريق شارع جامعة الدول العربية وشارع البحر الأعظم وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وكما ظهرت كثافات متوسطة أعلى الطريق الدائري من المريوطية للصحراوي ومن دار السلام للبساتين.

النشرة المرورية اليوم

- ميدان رمسيس

وشهد كوبرى أكتوبر من التحرير لرمسيس والعكس من الدمرداش الرمسيس حالة من السيولة المرورية أمام السيارات حتى محور صلاح سالم عند الفردوس في الاتجاهين، وكذلك الحال في المحور من ناهيا لميدان لبنان.

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كانت شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، حملاتها وزادت من تواجد خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع.

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