أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 11 ألفا و833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و489 ألفا و23 شخصا.وقال وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إنه تم تسجيل 11833 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينهم 609 أطفال و388 من العاملين في المجال الطبي.وأضاف ستيبانوف، أنه تم تسجيل 289 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس إلى 28 ألفا و986 حالة.ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، تماثل للشفاء 5467 شخصا، ليبلغ إجمالي المتعافين في أوكرانيا مليون و237 ألفا و676 شخصا.