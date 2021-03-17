382 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا في جورجيا
الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:10 ص
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سجلت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الأربعاء، 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 276 ألفا و163 حالة على مستوى البلاد.
وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3665 حالة؛ عقب تسجيل 7 وفيات جديدة موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3370 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 1405 حالات تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 269 ألف حالة.
وذكرت صحيفة "نيو برس" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3665 حالة؛ عقب تسجيل 7 وفيات جديدة موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3370 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 1405 حالات تحت الرعاية الصحية في المستشفيات، بينما تجاوز عدد حالات التعافي 269 ألف حالة.