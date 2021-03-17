الطيران الروسي: لا نتوقع تعافي سوق الخدمات الجوية العالمية قبل 2024

صرح الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الروسية "إيروفلوت" ميخائيل بولوبويارينوف بأن الشركة تتوقع ألا يتعافى سوق الخدمات الجوية العالمية قبل عام 2024.ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأربعاء عنه القول:"فيما يتعلق بالسوق الدولية، فإن التوقعات التي أعلناها في نهاية العام الماضي ربما تكون ليست صحيحة تماما فمعدلات التعافي أبطأ، ولا نتوقع الوصول إلى مستويات 2019 قبل عام 2024".وحول الوضع في السوق المحلية، أشار الرئيس التنفيذي للناقل الجوي الرسمي إلى أنه قد يتعافى في 2022 ومن المحتمل أن تقترب معدلات الإيرادات من مستويات عام 2019 فقط في عام 2023 "