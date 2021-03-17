الحكم على 271 متهم في «حسم 2 ولواء الثورة».. اليوم

تصدر المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها على 271 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حسم ولواء الثورة».وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بالقضية المعروفة بقضية "حركة حسم 2"، اتهامات باغتيال النقيب إبراهيم عزازي، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.