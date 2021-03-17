جامعة الوادي الجديد تشارك فى التصفيات النهائية في مسابقة إبداع

صرح أنور عياس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، بإن الجامعة ستشارك فى المبادرات بمبادرة "اتكلم صح اكتب صح" والذى سيشارك فيها طلاب من قسمى اللغة العربية والإعلام بكلية الآداب بالجامعة والمراسل التلفزيونى الطالب أحمد سامح الطالب بالفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب، وفى الغناء تشارك الطالبة نورهان أسامة الطالبة الفرقة الاولى بكلية التربية بالوادى الجديد.تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، حيث تشارك الجامعة ضمن الجامعات التي تم تصعيدها للتحكيم النهائي في مسابقة إبداع للجامعات للعام 20212020 في مجالات المبادرات المجتمعية.ومن جانبة اكد الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ان الطلاب سيتنافسون فى التصفيات النهائية فى الفترة من 318 الي 202145 بمسرح وزارة الشباب والرياضة والتى اعلنت المُصعدين للتحكيم النهائي في مجال المبادرات المجتمعية لجائزة الدكتور محمد مشالي "بمهرجان إبداع الموسم التاسع 2021 الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية يوم 26 3 2021 على مسرح وزارة الشباب والرياضةواكد الدكتور خلف العفدرى منسق الانشطة بكلية الآداب بجامعة الوادى الجديد ان انه تم اخطار الطلاب المشاركين فى التصفيات النهائية للاستعداد للمشاركة فى التصفيات على مستوى الجامعات المصرية المشاركة فى المجالات المشار اليها سلفا واضاف ان لجنة التحكيم تتكون من الدكتور إسلام الصادي، والدكتور نزار سامي، والدكتور خالد حبيب.ومن جانبه ارسل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة برقية تهنئة لكليتى الاداب والتربية ولللفائزين فى مبادرة "اتكلم صح اكتب صح" والغناء الفردى والمراسل التليفزيونى من طلاب ومشرفى الكليتين الاداب والتربية ولادارتهما فى الاختيار الموفق للمشاركين وموضوع المبادرة مطالبا المشاركين فى التصفيات النهائية التركيز للحصول على مراكز على مستوى الجامعات المصرية المشاركة فى تصفيات ابداع التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.