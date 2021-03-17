سحب الكثافات المرورية بطريق الإسماعيلية الصحراوي

سحبت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الكثافات المرورية بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، التي تسبب فيها حادث مروري أسفر عن مصرع مواطن صدمته سيارة مسرعة.وكان شهد طريق الإسماعيلية الصحراوي صباح اليوم، حادث مروري في الاتجاه إلى مدينة الشروق، أسفر عن مصرع شاب صدمته سيارة.فقد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا بوقوع حادث ومتوفي بطريق الإسماعيلية الصحراوي في اتجاه مدينة الشروق.على الفور انتقلت الخدمات الأمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بمواطن مما أدى لوفاته، وتسبب الحادث في شل حركة المرور بالطريق.