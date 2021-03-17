وصول الرئيس التونسي إلى مطار معيتيقة في طرابلس الليبية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بوصول الرئيس التونسي قيس بن سعيد إلى مطار معيتيقة في طرابلس الليبية، وفق لقناة العربية الاخبارية.وتوجه الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا، في زيارة هي الأولى منذ 9 سنوات لرئيس تونسي إلى ليبيا.وكان مكتب الرئيس التونسي أكد أمس الثلاثاء أن الرئيس سيزور ليبيا اليوم، وذلك بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين.وذكر مكتب سعيّد أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل سعيًا لإنهاء الصراع المستمر منذ عشر سنوات. كما تأتي الزيارة، بحسب بيان الرئاسة التونسية، في إطار تعزيز مسار التعاون بين البلدين.ولم تحدد الرئاسة التونسية المسؤولين الذين سيلتقيهم قيس سعيّد في ليبيا.