اليوم.. أولى جلسات محاكمة «توربيني الساحل»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض أربعة أطفال في منطقة الساحل.كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل واقعة خطف وهتك عرض 4 أطفال بمنطقة الساحل في القاهرة، وإجبارهم على التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين.كما كشفت أقوال المجني عليهم أمام النيابة أن عاطل استغل حداثة الأطفال واغتصبهم داخل حديقة أبووافية تحت التهديد مستغلًا عدم وجود مأوى لهم.وأضافت التحقيقات، قيام المتهم "إبراهيم.ص" بالاتجار في البشر عن طريق استغلال الأطفال "دينا.م "، و"أحمد.م" و"محمود.ح " و"سليمان.ن "في أعمال التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين بمنطقة الساحل، وذلك باصطحابهم بالقوة والعنف والتهديد والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول مستغلًا حداثة سنهم وضعف حيلتهم ووفر مكان لإيوائهم، وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية منهم.