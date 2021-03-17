مسؤولون من إدارة بايدن يحملون رسالة خشنة في أول مباحثات مع الصين

قال مسؤولون إن الولايات المتحدة ستأخذ موقفا لا هوادة فيه في مباحثات مع الصين غدًا الخميس في ألاسكا وذلك في أول لقاء مباشر بين مسؤولين كبار من الجانبين منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.كانت بكين قد دعت إلى بداية جديدة للعلاقات التي بلغت أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين غير أن واشنطن قالت إن مباحثات ألاسكا لقاء عابر وإن أي تواصل في المستقبل يتوقف على جهود الصين لتحسين تصرفاتها.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في طوكيو اليوم الأربعاء "نتطلع إلى هذه الفرصة لكي نطرح بعبارات في غاية الوضوح لنظرائنا الصينيين بعض المخاوف لدينا مما يقومون به من تصرفات".