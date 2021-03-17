خبيرة فلك تكشف الجانب الأسود من نساء الأبراج

- أنثى الحمل:



- أنثى الثور



- أنثى الجوزاء



- أنثى السرطان



- أنثى الأسد



- أنثى العذراء



- أنثى العقرب



- أنثى القوس



- أنثى الدلو



- أنثى الحوت



بالأبراج من الممكن أن نحلل الشخصيات السوداوية وخاصة في النساء، فهناك بعض النساء السودانية، والتي لا تسامح وتعيش على كيد بعضهن بعضا، وبحسب خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل نرصد أبرز الأبراج التي تكون من النساء السودانية، ومنهم:أنثي الحمل تحمل لك ضغينة بداخلها ولكنها لا تبين، فتتفق عليك هي واخت لها كي يخربون حياتك.أنثي الثور امرأة تحب النميمة وتعمل على أخذ حقها بأنها تتحدث عن المشكلة وتشكي لكل شخص تقابله.برج الجوزاء تحمل الغيرة العمياء من داخلها لتقلد أصدقاءها واقربائها، وليس لديها ثقه بنفسهاأنثي السرطان تحب التقليد وتعشق النميمة والمراقبة في الخفاء على مواقع التواصل الاجتماعي سرا.أنثي الأسد تعشق الفشخرة وترفع بثمن الأشياء الضعف ولا تنسى حقها وتحب رد غدرا.العذراء تحب رد المكايد النسائية وتحب التباهي بكل شئ في حياتها.- أنثى الميزانأنثي الميزان تحب أن تكيدك بصديقه أو امرأة أخرى.أنثي العقرب لا تعطيي أهمية وترمي السلام باستنكار للشخصية.أنثي القوس تتهمك بكل شئ في ظهرك وتحمل بداخلها كل سواد لتحكي عنك مع صديقه أخرى ولا تعرف الأ وانتي لديكي طعام او مصلحه- أنثى الجدىأنثي الجدي تغار من خيالها ليس لديها ثقه بنفسها وتقلدك باى شئ حتي لو كان غلط علي حساب سمعتهاامرأة مريضة نفسية تحمل قلب أسود وضغينة تعاير الأشخاص بماضيهم وتحمل بداخلها عدم الثقة بنفسها وتقلدك من اجل الانتقام.بسيطة إلى حد ما فهي قلبها أطهرهم ولا تحمل ضغينة إلى أحد ولكن انتقمها هو أن تنجح وترى أن النجاح هو المكيدة الأقوى.