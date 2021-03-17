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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

غرفة التطوير العقاري تشارك في مؤتمر «نحو مناطق صناعية مصرية مستدامة»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:57 ص
التطوير العقاري
التطوير العقاري
الدستور
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شاركت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية في مؤتمر "نحو مناطق صناعية مصرية مستدامة" والذى عقد أمس، وشهد توقيع اتفاقيات شراكة مع ثلاثة مطورين صناعيين مصريين من القطاع الخاص وهم مجموعة التنمية الصناعي"IDG"، وبولاريس انترناشيونال للمناطق الصناعية، وشركة السويدي للتنمية الصناعية.

وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية "IDA" نيابةً عن وزارة التجارة والصناعة المصرية وبالتعاون مع شعبة التطوير الصناعي بغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وبدعم من البرنامج المصري الألماني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعى بغرفة التطوير العقاري فى كلمته أثناء المؤتمر تجربة المطور الصناعي في مصر وقال إنها تعد من أنجح التجارب علي مستوي أطراف المنظومة الصناعية الثلاثة وهم المطورون الصناعيون والجهة الحكومية والمتمثلة في هيئة التنمية الصناعية والمستثمر النهائي، وذلك علي الرغم من كون فكرة المطور الصناعي تعتبر فكرة حديثة نسبيًا في مصر فهى لم تتجاوز الـ 13 عامًا.

وأضاف شعيرة، أن نجاح تجربة المطور الصناعي قد ارتكز بشكل أساسي على وفاء كل من هيئة التنمية الصناعية والمطورين بالتزاماتهم تجاه الآخر، مؤكدًا علي أهمية دعم الهيئة ودورها البارز خلال الفترة الماضية في إنجاح التجربة مع القطاع الخاص، وهذا ما ساهم بشكل رئيسي في نجاح جميع المناطق الصناعية، والتى لو بادر أي شخص بزيارتها حاليًا سيجد مستوي غير مسبوق على الإطلاق، حتى أصبحت تضاهى المناطق الصناعية الموجودة على مستوي العالم.

وأشار إلى أن شعبة التطوير الصناعي بغرفة التطوير العقارى تعد بمثابة حلقة الوصل بين المطورين الصناعيين والجهات الحكومية، وذلك من أجل حل وتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الخاص، مؤكدًا أن الغرفة تحرص دائمًا علي تبادل الخبرات المختلفة فيما بين المطورين، بالإضافة إلى إيجاد نوع من التعاون المشترك مع هيئة التنمية الصناعية لطرح أفكار ورؤى جديدة ومتطورة.

وأكد خلال المؤتمر أن المطورين الصناعيين لديهم رغبة دائمة لا تتوقف أبدًا لتطوير المناطق القائمة على الرغم من أنها أنشئت منذ أكثر من 12 عامًا.

ووجه عضو مجلس إدارة الغرفة الشكر للوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" على هذه المبادرة والتى تهدف إلى دعم المناطق الصناعية المصرية، وفتح آفاق جديدة مع المناطق الصناعية على مستوى العالم أمام القطاع الخاص للاستفادة منها.

والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات التى وقعت خلال المؤتمر تأتي كأحد أنشطة البرنامج المصري الألماني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة (PSME) من أجل دعم المناطق الصناعية المصرية.

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