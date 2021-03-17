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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكبرة للتفتيش على مخابز وأسواق كفر الشيخ

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:55 ص
حملات مكبرة للتفتيش
حملات مكبرة للتفتيش على مخابز
عمرو الشامي
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وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فأشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة المكبرة للمرور والتفتيش على المحلات التجارية، والمخابز، وذلك لضبط الأسعار، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية، وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المخابز والمحلات والعاملين بها، فضلًا عن مراجعة كافة الشهادات الصحية وتراخيص النشاط والنظافة.

وجاء ذلك بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

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