أحمد البدوي ينضم لأمير كرارة والسقا في «نسل الأغراب»

انضم الفنان الشاب أحمد البدوي إلى فريق عمل مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، والمقرر أن يعرض رمضان المقبل.جدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" لـ أحمد السقا وأمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحدثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، حول صراع كبير بين "غفران الغريب" ويجسده أميركرارة، وبين "عساف الغريب" ويجسده النجم أحمد السقا، في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسي."نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، تأليف وإخراج محمد سامي.