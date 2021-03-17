الفلبين تعيد فرض القيود على دخول الأجانب لزيادة إصابات كورونا

أعلنت الفلبين اليوم الأربعاء عن قيود جديدة بشأن دخول الأجانب، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات جاهدة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط حملة تحصين بطيئة.واعتبارا من يوم السبت المقبل، سوف يتم تعليق دخول الأجانب مرة أخرى حتى 19 أبريل، وسوف يسمح فقط للعمال الفلبينيين العائدين في الخارج بالعودة إلى ديارهم.وسوف يقتصر عدد العمال الفلبينيين العائدين الذين يسمح بدخولهم في اليوم الواحد على 1500 شخص، وفقا للوزير كارليتو جالفيز، رئيس فرقة العمل الحكومية لمكافحة كورونا.