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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة تسير عكس الاتجاه على رافد الطريق الدولي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:47 ص
جريدة الدستور
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ضبط اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سيارة ربع نقل تسير عكس الاتجاه، على رافد الطريق الدولي الساحلي، "كفر الشيخ، بلطيم"، وقرر المحافظ التحفظ على اللوحة المعدنية، وتبين عدم حمل سائقها لرخصة، وكلف مدير المرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك أثناء توجه محافظ كفر الشيخ، لجولة تفقدية لعدد من قرى مطوبس، يرافقه عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة.

في السياق ذاته، فقد شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1705 مخالفات مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفر الشيخ، سيدى سالم،الحامول، بلطيم، دسوق"، فتم ضبط 12 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 14 توك توك، و85 مخالفة انتظار خاطئ، و27 مخالفة سير بدون تراخيص 34 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

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