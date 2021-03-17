في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات دينا الشربينى

بدايتها

إطلالاتها

تسريحات شعرها:

تحتفل اليوم 17 مارس، الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها، فهى واحدة من أبرز الفنانات علي الساحة، تتميز بأداء قوي مما جعلها من نجمات الصف الأول.دينا الشربيني هي ممثلةٌ وإعلاميةٌ شابة، وُلدت بمدينة القاهرة، درست الإعلام في جامعة السادس من أكتوبر، والتحقت بورش تدريبية في التمثيل بعد تخرجها.بدأت دينا الشربيني مسيرتها كإعلامية في عام 2006، ظهرت من خلال برنامجها "شبابيك"، وبعدها انطلق مشوارها الفني في عام 2010 بعد مشاركتها في مسابقةٍ لاختيار وجوه جديدة في التمثيل للمشاركة بمسلسل "عرض خاص"، ثم توالت الأعمال، فقدمت عدد من الادوار سواء في السينما أوالتلفزيون.تتميز دينا الشربيني بإطلالاتها البسيطة، تفضل دائما البعد عن التعقيد، تختار ملابس تبرز جمالها وتبعد عن أي تكلف.تتميز الفنانة بظهور هادىء يناسب طبيعتها الخمرية، تفضل أن تظهر بشعرها منسدلا مع اعتمداد مكياج يبرز ملامحها البسيطة.ونصحبكم مع مجموعة من ابرز إطلالات دينا الشربيني.