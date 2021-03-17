كوريا الجنوبية تؤكد استمرار التلقيح بعقار أسترازينيكا

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، استمرار حملة التلقيح باستخدام لقاح أسترازينيكا، وذلك على الرغم من قرار دول أوروبية رئيسية بوقف التطعيم به للتحقيق في بعض الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنها.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحفي- نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب في نسختها الانجليزية- إنه لا توجد دلائل على وجود علاقة بين اللقاح الذي صنعته شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية العملاقة وجامعة أوكسفورد، والإبلاغ عن حدوث جلطات في الدم لدى بعض المتلقين.وكانت 20 دولة أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا قد علقت استخدام لقاح أسترازينيكا، لحين ظهور نتائج التحقيق حول حدوث جلطات دموية لدى بعض من متلقي اللقاح.وصرح منظمون دوليون بأنه لا يوجد دليل مثبت على أن جرعات اللقاح مرتبطة بجلطات الدم.. وقالت منظمة الصحة العالمية إن خطر دخول المستشفى والوفاة يفوق مخاطر الآثار الجانبية المحتملة.ومن المقرر أيضًا أن تعقد الوكالة الأوروبية للأدوية وهي هيئة مراقبة الأدوية في أوروبا اجتماعا لمراجعة المشكلة والإعلان عن النتيجة.وكانت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد قالت إنه تم الإبلاغ عن حالة واحدة يشتبه في إصابتها بجلطة دموية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا.وقالت رئيسة الوكالة جيونج أون- كيونج خلال اجتماع بالبرلمان: "تأكدنا من وجود جلطة دموية في إحدى حالات الوفاة المبلغ عنها أثناء تشريح الجثة ونخطط لمراجعة الحالة".. وتتعلق الحالة المبلغ عنها بامرأة في الستينيات من عمرها.