ضبط «شيش» و7 مخالفات عدم ارتداء كمامة في إسنا بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا في أسوان، بقيادة إبراهيم نصير رئيس المدينة، حملة مكبرة على المقاهي لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم ارتداء الكمامات، وضبط 9 "شيشة" داخل عدد من المقاهي بالمدينة، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول تدخين الشيشة لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، وجرى التعامل مع المخالفين بكل حزم لحماية المواطنين، والمحافظة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس.جاءت الحملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن، وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.