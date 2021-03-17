أحمد الشهاوي يشارك في المهرجان العالمي للشعر

يشارك الشاعر الكبير أحمد الشهاوي في المهرجان العالمي للشعر بموسكو، "شعر 21"، والذي سينطلق في الحادي والعشرين من مارس الجاري بمشاركة 350 شاعرا من 93 بلدا و70 لغة على منصة المهرجان على شبكة الإنترنت.الشهاوي يقدم ثلاث قصائد من أعماله هم "ما أنا فيه"، "سماء باسمي"، "لا أراني"، وقد ترجم القصائد عبير عبدالحافظ، بهاء مزيد، محمد ميلود غرافي، إلى اللغات الإسبانية والإنجليزية والفرنسية.يدير جلسة شعراء شمال إفريقيا الشاعر المغربي الدكتور محمد ميلود غرافي المقيم بفرنسا، ومن الشعراء الذين سيشاركون أيضًا في الملتقى فورست جاندر الحائز على جائزة بوليتزرالأمريكية الشهيرة، والإيطالي جان بورتانتي الحائز على جائزة مالارمي في فرنسا، والشاعرة فيونا سامبسون الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، والشاعر الصيني شين هاوبو مؤسس أكبر دار نشر للشعر في الصين.يذكر أن المهرجان ينظمه معهد اللغويات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (موسكو)، وبينالي الشعر في موسكو، ودائرة الشعراء (أثينا)، ومؤسسة بالمونت موسكو، ويدعمه نادي القلم بكينيا، وبيت الشعر بالمكسيك.تدير المهرجان الشاعرة الروسية ناتاليا أزاروفا رئيس بينالي الشعر في موسكو، وديمتريس أنجيليس رئيس مهرجان أثينا للشعر.كما يشار إلى أن القراءات في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت موسكو بشعراء من الصين واليابان والفلبين وأستراليا، وتنتهي بشعراء من أمريكا اللاتينية، وطوال اليوم ستكون هناك قراءات متوازية من مناطق مختلفة حول العالم لمدة عشرين ساعة، سيتمكن أي مشاهد من السفر في مختلف البلدان والقارات، واختيار ما يشاء من شعراء ولغات في العالم كله.