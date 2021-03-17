سفير باريس بالقاهرة: فرنسا ومصر تربطهما علاقات تاريخية وعلمية

أكد السفير ستيفان روماتيه، سفير باريس بالقاهرة، حرص فرنسا على التعاون مع جامعة الإسكندرية.وأضاف خلال زيارته لجامعة الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء، أنها تعد من أعرق الجامعات في الشرق الأوسط، وتمتلك الريادة في العديد من البرامج التعليمية المتميزة التي تستقطب العديد من الطلاب حول العالم.وأضاف السفير أن هذا التعاون يأتي نتيجة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا خاصة في الجوانب التعليمية والاكاديمية والتبادل الطلابي، ورحب بالاتفاقيات المشتركة السابقة والعمل على التوسع فى البرامج المشتركة والمنح المقدمة لجامعة الإسكندرية لمتخذى القرار بدولته لإتخاذ ما يلزم من إجراءات.وكان سفير فرنسا، قد شارك أمس الثلاثاء في الحدث الثقافي الكبير «أسبوع القاهرة للصورة» رغم ظروف فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القاهرة مدينة التصوير، نظرًا لأنها منطقة حية، إذ خلقت لفن الصورة، ذاكرًا أن هذا المهرجان يسمح برؤية جيل جديد من المصريين المبدعين المصريين والعالميين من كل مكان.