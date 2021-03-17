سفير فرنسا: جامعة الإسكندرية من الأعرق بالشرق الأوسط

التقي الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، وجانينا هيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، ومايا الرملي، منسق التعاون الجامعي بالمعهد الفرنسي في مصر، لمناقشة التوسع في البرامج التعليمية المشتركة في المجالات والتخصصات العلمية المختلفة، منها الطب والهندسة والآداب والفنون وإدارة الأعمال والحقوق والزراعة والتربية.وأكد قنصوة، خلال اللقاء، حرص جامعة الإسكندرية على تدويل التعليم بجامعة الإسكندرية والوصول بها إلى أفق عالمية، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات الدولية المرموقة ولاسيما الجامعات الفرنسية، لافتًا غلى أن هناك تعاونا أكاديميا قائما بالفعل بين جامعة الإسكندرية وجامعات إكس مارسيليا، وبواتييه، وجرونوبل وتولوز بفرنسا.وعرض قنصوة عددًا من الأطر المتعلقة بتطوير التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الفرنسية كإنشاء درجات علمية مشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتبادل الطلاب وتبادل الأساتذة والتعاون في المشروعات البحثية.وأضاف أن جامعة الإسكندرية تعد شريكا رئيسيا مع الجامعات الفرانكفونية، وتتفرد بوجود قسم خاص باللغة الفرنسية بكلية الطب، وأفرع في إنجامينا بدولة تشاد وجوبا بدولة جنوب السودان، وعلاقات تعاون مع جامعات أفريقية أخرى بغينيا كوناكري، وكينيا، وبوروندي وروندا وغيرها من الجامعات الأفريقية.من جهته، أكد السفير «روماتيه»، حرص دولة فرنسا على التعاون مع جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أنها تعد من أعرق الجامعات في الشرق الأوسط وتمتلك الريادة في العديد من البرامج التعليمية المتميزة التي تستقطب العديد من الطلاب حول العالم.وأضاف أن هذا التعاون يأتي نتيجة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا خاصة في الجوانب التعليمية والاكاديمية والتبادل الطلابي، ورحب بالاتفاقيات المشتركة السابقة والعمل على التوسع فى البرامج المشتركة والمنح المقدمة لجامعة الإسكندرية لمتخذى القرار بدولته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.كما استعرض عمداء الكليات برامج اللغة الفرنسية بكلياتهم، وعلاقات التعاون مع الجامعات الفرنسية، كما قدموا اقتراحات عن إمكانية زيادة التعاون من خلال فتح برامج مشتركة جديدة.