بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة حال أثبت «تحرشه بنساء»

طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، باستقالة حاكم نيويورك أندرو كومو حال أكدت التحقيقات مزاعم سوء السلوك المشين ضده.ووفقًا لشبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، فقد عينت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس الأسبوع الماضي فريقا من المحامين لقيادة تحقيق في اتهامات بأن كومو تحرش بالنساء من خلال تعليقات غير مرغوب فيها أو موحية جنسيا أو الاتصال الجسدي غير اللائق بما في ذلك التقبيل.ونفى كومو، وهو مطلق (63 عاما) وأب لثلاث بنات في العشرينات من العمر، أي سوء سلوك وتعهد بالتعاون مع التحقيق.وكان بايدن قد تجنب الرد على أسئلة صحافيين، الأحد، سألوه إذا كان ينبغي على حاكم نيويورك المتهم بالتحرش الجنسي، الاستقالة، في حين دعت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، كومو إلى مشاورة نفسه لمعرفة ما إذا كان لا يزال قادرًا على البقاء في منصبه، من دون ذهابها إلى حد المطالبة باستقالته.يشار إلى أن التصريحات الحذرة لكل من بايدن وبيلوسي اختلفت عن تصريحات مسؤولين ديمقراطيين آخرين، بينهم تشاك شومر، والذين دعوا كومو صراحة إلى الاستقالة.يذكر أنه منذ فبراير اتهمت 8 نساء كومو بسلوك غير لائق وبالتلفظ بعبارات غير لائقة، من بينهن موظفة سابقة تتهمه بالتحرش بها عام 2020.