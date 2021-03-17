«سارة» تقتحم عالم ميكانيكا السيارات: «طورت نفسى بالكورسات» (فيديو)

اختارت الفتاة سارة أحمد دياب ابنة قرية أبو نبهان بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، العمل في ميكانيكا السيارات، لتثبت نفسها أمام العالم كله بأنها فتاة جديدرة بالاحترام.اقتحمت "سارة" العمل في ميكانيكا السيارات بالرغم من أنها مهنة معروفة بأنها مهنة الرجال فقط، وقررت أن تشارك والدها وشقيقها مهنتهم وتثبت نفسها فيها.تقول "سارة" لـ"الدستور" إنها تعلمت مهنة الميكانيكا منذ سنوات، حيث كان والدها يعمل بورشته الموجودة أسفل المنزل، وكانت تمكث معه لفترات كبيره فتعلمت منه العديد من التفاصيل داخل الورشة، ولم تكتف بذلك، بل سعت إلى تطوير ذاتها من خلال أخذ "كورسات" ودورات تؤهلها لممارسة المهنة، وأصبحت الآن قادرة على الكشف على السيارات الحديثة ومعرفة العيوب الموجودة بها، ما أكسبها الخبرة الكافية التي جعلتها تستقل هي وأخيها محمد "ميكانيكي" بورشة داخل القرية، بعيدا عن ورشة والدهما بكوم النور، والذى يستعينون به عند مواجهة أي مشكلة.وأشارت إلى أنها قررت أن تستكمل دراستها وحصلت على دبلوم تجارى حتى لا تتأثر الدراسة بالعمل فى الورشة.وعن تعلمها الميكانيكا، أوضحت أنها تعلمت على سيارات قديمة من فئة البيجو والفيات، لكنها تكتفِ بذلك حيث آثرت إعادة استغلال خبراتها وتطويعها للعمل أيضا في السيارات الحديثة، وذلك من خلال حصولها على العديد من الدورات التدريبية في مجال أعطال كمبيوتر السيارة، كذلك دورات تدريبية لمعرفة كيفية إصلاح أعطال السيارات الحديثة.