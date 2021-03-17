الجيش اليمني يقتل 28 حوثيا وينشر تعزيزات عسكرية بالمناطق المحررة

تشهد عدة محافظات يمنية قتالًا ومعارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، نتج عنه تكبد الميليشيا خسائر كبيرة في عناصرها.وقد أعلن الجيش اليمني، عن خوض معارك في البداح في حجة ومقتل 28 حوثيا، مشيرا إلى أنه نشر تعزيزات عسكرية تزامنا مع زيارة محافظ حجة للمناطق المحررة.قال مصدر عسكري ميداني في المنطقة العسكرية الخامسة: "إن مواجهات الجيش اليمني مع الميليشيا الإرهابية أسفرت عن مقتل 28 عنصرًا حوثيًّا".وأضاف المصدر أن "مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت أمس من إعطاب عربة نوع "بي إم بي" وطاقمًا عسكريًّا يحمل عيار 23 في منطقة البداح شمال مديرية عبس بالمحافظة".فيما لقي 12 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، بينهم قيادات ميدانية، وأصيب 10 آخرون في مواجهات مع الجيش اليمني في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز.وأوضح مصدر عسكري أن من بين القتلى اثنين من القيادات الميدانية المدعو أبو حامد والمدعو أبو حبيب، مشيرًا إلى إعطاب اثنين من الأطقم العسكرية واغتنام آخر مع أسلحة رشاشة وذخائر.ولفت المصدر إلى أن المواجهات مستمرة في منطقة الأحطوب القريبة من خط الراهدة هجدة على الخط الرئيس الذي يربط تعز بمحافظة الحديدة، مؤكدًا تفكيك عدد من شبكات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.