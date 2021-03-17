«جبل المجازات» تحصد جائزة «يحيى حقى» للكتاب الشباب

أعلنت أمانة جائزة "يحيى حقي" للكتاب الشباب عن النتيجة النهائية للجائزة، والتي أسفرت عن فوز رواية "جبل المجازات" لأحمد محمد كامل بالمركز الأول، يليها روايتا "أطياف كاميليا" لنورا ناجي و"الغرفة 304" لعمرو عزت في المركز الثاني مناصفة، فيما حلت روايتا "لون مثالي للغرق" لضحى صلاح و"كسوة جديدة للكعبة" لمجيب الرحمن مدحت في المراكز التالية.يذكر أن جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن فتح باب التقدم لجائزة "يحيى حقي" للرواية لشباب الكتاب 2020-2021 فى دورتها الأولى، والمقدمة من تحالف المصريين في أمريكا الشمالية وكندا، وكانت القائمة القصيرة قد ظهرت يوم 8 مارس.كما يشار إلى أن الجائزة تبلغ قيمتها 150 ألف جنيه مصري للفائز الأول، أما قيمة الجائزة للفائز الثاني 70 ألف جنيه مصري.