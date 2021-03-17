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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الإسكندرية»: انخفاض معدل الإصابة بكورونا إلى 0.3%

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:19 ص
كورونا
كورونا
هبه عويضه
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كشف الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن أن المحافظة تشهد حاليا استقرار بالوضع الوبائي وانخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الاخيرة، وتراجعها من 1.4% ليصبح 0.3%، كأقل محافظات الجمهورية في معدل الإصابة.

وأضاف في السقعان، في بيان، أن ذلك يأتي هذا نتيجة جهود وزارة الصحة والسكان بناءً على توجيهات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدور الإعلامي لمحافظة الإسكندرية حرصًا من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في رفع الوعي وكذلك التزام المواطن السكندري باتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار بالالتزام خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن أعلى المناطق في معدلات الإصابة منطقة وسط بمعدل 343 إصابة لكل 100 ألف مواطن، وأقل المناطق في معدلات الإصابة منطقة العامرية بمعدل 101 إصابة لكل 100 ألف نسمة، لافتًا إلى أنه تم اكتشاف 1237 إصابة من خارج المحافظة.

وأفاد وكيل الصحة أن أكثر من 83% من الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس قد تماثلت للشفاء، وأن معدلات الوفيات بالمحافظة انخفضت خلال الفترة الأخيرة، وأنه يوجد فقط 5% من الحالات المؤكدة تحت العلاج ما بين العزل المنزلي للحالات البسيطة والإقامة بالقسم الداخلي للحالات المتوسطة، والإقامة بالعناية المركزة للحالات الحرجة.

وأكد أنه تُقدم خدمات الفرز والتصنيف والعزل من خلال 17 مستشفى بالمحافظة منها 2 للعزل بخلاف 2 للصدر وحميات إسكندرية و12 مستشفي للعزل والفرز والاشتباه تتبع وزارة الصحة بهيئاتها كاملة التجهيز.

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