3716 إصابة جديدة بكورونا فى كولومبيا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أنه تم تسجيل 3 آلاف و716 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و309 آلاف و600 حالة.وأفادت الجامعة- حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 125 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 61 ألفا و368 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كولومبيا بلغ 33 ألفا و242 شخصا.