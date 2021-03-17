توقيف موظفين زورا ملايين الدولارات في مشغل سري بجامعة بلغارية

أعلنت النيابة العامة والشرطة في بلغاريا توقيف موظفين في جامعة بلغارية لضلوعهما في تزوير عملات نقدية داخل مشغل سري في حرمها، وقدّرت قيمة المبالغ المزورة بملايين الدولارات.وقد عثر المحققون الذين تعاونوا مع الجهاز السري الأميركي، على عشرات آلاف القطع النقدية بقيمة ظاهرية تبلغ أربعة ملايين دولار معدة للتصدير إلى أوكرانيا، وأخرى بقيمة 3،6 ملايين يورو وجهتها أوروبا.وقال مدير هيئة مكافحة الجريمة المنظمة في بلغاريا لوبومير يانيف للصحافيين إن هذا الاكتشاف "يدل على نشاط إجرامي واسع".