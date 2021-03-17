«الضرائب» تناشد الممولين بسرعة تقديم الإقرارات قبل 31 مارس
الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:42 ص
راندا التونيطباعة
أهابت مصلحة الضرائب المصرية بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات- المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة، بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، حيث إن مهلة تقديم الإقرار لهم تنتهى فى 31 مارس.
وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على توفير كل وسائل التواصل مع المجتمع الضريبي، لمساعدة الممولين في أداء الالتزامات القانونية المستحقة عليهم، خاصة الإقرار الضريبي حتى لا يتعرضون للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020، حيث إنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه، وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه، وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأكد "عبد القادر" أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، مشددًا على أنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى، خاصة فى ظل قيام المصلحة بتوفير كل وسائل الدعم الفنى للممولين، سواء من خلال تواجد فرق للدعم الفنى المجانى، في 227 مأمورية، و29 فرعا للحاسب الآلى، و20 مكتبا للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات، للتيسير على الممولين فى تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كل الاستفسارات، بالإضافة إلى توفير وسائل التوعية الضريبية، من خلال الندوات التى يتم عقدها "أونلاين"، ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على "فيسبوك"، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على "يوتيوب"، والتى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن "16359"، أو البريد الإلكترونى "[email protected]"، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين.
وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على توفير كل وسائل التواصل مع المجتمع الضريبي، لمساعدة الممولين في أداء الالتزامات القانونية المستحقة عليهم، خاصة الإقرار الضريبي حتى لا يتعرضون للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم "206" لسنة 2020، حيث إنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه، وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيه، وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأكد "عبد القادر" أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية، ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، مشددًا على أنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى، خاصة فى ظل قيام المصلحة بتوفير كل وسائل الدعم الفنى للممولين، سواء من خلال تواجد فرق للدعم الفنى المجانى، في 227 مأمورية، و29 فرعا للحاسب الآلى، و20 مكتبا للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات، للتيسير على الممولين فى تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كل الاستفسارات، بالإضافة إلى توفير وسائل التوعية الضريبية، من خلال الندوات التى يتم عقدها "أونلاين"، ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على "فيسبوك"، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على "يوتيوب"، والتى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن "16359"، أو البريد الإلكترونى "[email protected]"، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين.