تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالاسكندرية، سرعة تشكيل لجنة هندسية من الحي، لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بوسط المدينة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بانهيار أجزء من عقار بمنطقة سوق شيديا، بدائرة القسم، دون وقوع أى إصابات، فيما تم إخلاء العقار من الأسر المتواجدة فيه كما تم إزالة الأجزاء الخطرة حماية للمارة.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ان العقار الكائن رقم 1 تقاطع شارعي وليد صبحي مع العقيد محمد توفيق بسوق شيديا، مكون من أرضي 6 طوابق وسقوط أجزاء منه بسبب انهيار سقف الدور السادس منه على 3 سيارات دون وقوع إصابات، وتم إزالة أجزاء معلقة بمعرفة مقاول الإزالة التابع للحي لحماية للمارة والمرور، بالإضافة إلى سرعة رفع الرديم من الشارع لفتحه للمارة والمرور، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.