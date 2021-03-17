اليمن يثمن إدانة السعودية لاقتحام «قصر معاشيق»

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، ببيان وزارة الخارجية السعودية الذي أدان اقتحام متظاهرين لقصر "معاشيق" في عدن.وعبرت الحكومة اليمنية، في بيانها، عن بالغ الامتنان لهذا الموقف السعودي المنسجم تماما مع الجهود الأخوية التي بذلتها وما زالت تبذلها المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وحقن الدماء وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب واستكمال استعادة الدولة والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن.وشدد البيان على أن استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض يجب أن يحتل أولوية قصوى لحماية هذا الإنجاز الذي ما كان له أن يتم لولا الجهود الكبيرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية.وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أدانت اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق في عدن أمس الثلاثاء، وأكدت دعمها للحكومة اليمنية كما أكدت على أهمية منح الحكومة اليمنية الفرصة الكاملة لخدمة اليمنيين.