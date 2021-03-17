بناء ديكورات «حزر فزر مع لولي» لليلى زاهر بدلا من هنا الزاهد

تدخل الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر خلال الساعات القادمة تجربة جديدة عليها للمرة الأولى بعد تعاقدها على تقديم برنامج المسابقات "حزر فزر"، لبدء تصويره خلال الأيام القادمة بدلا من الفنانة هنا الزاهد.وتسلمت إدارة شبكة قنوات "سي بي سي" الاستوديو الخاص بالبرنامج والذي كان يستخدم لتصوير برنامج "واحد من الناس"، وبدأ طاقم العمل في تركيب الديكور الخاص بالبرنامج لبدء التصوير قريبا.ويقدم الموسم الجديد من البرنامج باسم "حزر فزر مع لولي" ويقدم بنفس "الفورمات" ونفس الطريقة، وتم اختيار ليلى بعد نجاحها الكبير خلال الفترة الماضية وخاصة مسلسلها الأخير "في بيتنا روبوت" مع هشام جمال وعمرو وهبة.واعتذرت هنا عن تقديم الجزء الجديد مؤخرا نظرا لانشغالها بتصوير مسلسلين دفعة واحدة هما "حلوة الدنيا سكر" المعروض حاليا، وكذلك مسلسل "النمر" مع محمد إمام المقرر عرضه خلال رمضان القادم.