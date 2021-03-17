سانت بطرسبرج تستضيف منتدى اقتصادي دولي في يونيو

تستضيف مدينة (سانت بطرسبرج) خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو المقبل منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي يشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2016.وذكر بيان للسفارة الروسية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم الأربعاء، أن هذا المنتدى يعتبر حدثا بارزا في مجال الاقتصاد والأعمال حيث يعقد منذ عام 1997 وأصبح خلال السنوات الماضية حدثا دوليا رئيسيا لتجمع رجال الأعمال؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه روسيا وجميع دول العالم.وأشار إلى أن نحو 19 ألف شخص من 145 دولة حول العالم شاركوا في الدورة الأخيرة للمنتدى في عام 2019.