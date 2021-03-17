الجيش اليمني: مقتل 18 حوثيا في كمين «مقبنة» غرب تعز

أعلن الجيش الوطني اليمني، عن مقتل 18 عنصرا من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بكمين في مقبنة غرب تعز.وكانت قوات الجيش، قد استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا، في أطراف قرية «الزنبيل»، وأحكمت الحصار، قبل أن تستهدفها، أسفر عن مصرع أكثر من 18 عنصرا حوثيا وجرح آخرين وتدمير عربتين تابعتين لها.وقد أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا في جبهة جبل حبشي، غربي المحافظة، وحررت تباب «الجبيرية»، و«الصفراء»، و«المشبك» و«الاقحاف»، وجبلي «الصراهم» و«العنين»، عقب مواجهات تكبدت خلالها مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى.