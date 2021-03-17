أسهم اليابان تغلق مستقرة مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي

أغلقت أسهم اليابان على استقرار اليوم الأربعاء، إذ قابل المكاسب في قطاع الرعاية الصحية عمليات بيع لأسهم في قطاع التكنولوجيا جنيا للأرباح رغم استمرار حالة الحذر عامة قبل اجتماعات مهمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) وبنك اليابان المركزي.وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.02 % مسجلا 29914.33 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 % ليسجل 1984.03 ‬نقطة.وقال محللون إن المعنويات تجاه أسهم اليابان تظل إيجابية نسبيا بفضل توقعات تتسم بالمتانة للاقتصاد العالمي وإحراز تقدم في حملات التطعيم للوقاية من فيروس كوفيد-19.ومن المرجح أن تتحرك أسهم اليابان في نطاق ضيق حتى نهاية الشهر وسط إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز قبل نهاية السنة المالية في 31 مارس.وكانت أكثر الأسهم ربحية بين أكبر 30 شركة أساسية على توبكس سهم تأكيدا للصناعات الدوائية وزاد 2.53 % يليه سهم داي-إيتشي سانكيو وكسب 1.78 %.ونزل سهم هوندا 1.35 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أنها ستوقف الإنتاج لمدة أسبوع في أغلب مصانع السيارات الكبرى في الولايات المتحدة وكندا بسبب مشاكل في سلسلة الإمداد.