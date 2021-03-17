اليونان تستعد لطرح أول سندات مدتها 30 عاما منذ الأزمة المالية في 2008

تستعد اليونان لطرح سندات مدتها 30 عاما لأول مرة منذ الأزمة المالية في 2008 لتستكمل عودتها إلى الاقتراض من أسواق المال الدولية التي كانت قد توقفت عن الاقتراض منها لسنوات طويلة أثناء تنفيذ برنامج الإنقاذ المالي في أعقاب الأزمة المالية.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن اليونان ستبيع السندات الثلاثينية من خلال البنوك والتي ستكون فرصة للمستثمرين للحصول على عائد مرتفع حيث من المتوقع أن يكون العائد على السندات الثلاثينية اليونانية الأعلى في منطقة اليورو. وتسعى اليونان مثل العديد من الدول للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في أسوق المال، للحصول على احتياجاتها المالية لتمويل إجراءات التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الطرح سيمثل إشارة إلى حجم ثقة الأسوق الذي استعادته اليونان خلال السنوات العشر الماضية. ففي ذروة أزمة ديون منطقة اليورو عام 2012 وصل العائد على السندات اليونانية ذات العشر سنوات إلى أكثر من 44% وهو ما حال دون اليونان والاقتراض من الأسواق الدولية.والآن يبلغ العائد على هذه السندات أقل من 1% وهو ما يعطي الحكومة اليونانية فرصة لطرح سندات ذات أجل أطول.وتمتلك اليونان حاليا احتياطي نقدي بقيمة 30 مليار يورو (35.7 مليار دولار) وهو ما يعني أنها ليست في عجلة من أمرها لطرح سندات قصيرة الأجل.كما تسعى الحكومة في الوقت نفسه لتعزيز مستويات السيولة النقدية لديها نظرا لآن التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد جاءت أكبر من التوقعات الأولية. وبالفعل تعتزم الحكومة رصد 11.6مليار يورو لتمويل إجراءات مكافحة تداعيات الجائحة في حين كانت التقديرات الأولية لهذه المخصصات تبلغ حوالي 7.6 مليار يورو.