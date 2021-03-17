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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: حماية المجتمع من وباء كورونا مسؤولية كبيرة على الجميع

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:57 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن حماية المجتمع من وباء كورونا هي مسؤولية كبيرة وينبغي للجميع أن يرتفعوا لمستوى الحدث لحماية بعضهم البعض حتى تمر الجائحة بسلام، مشيرة في هذا الصدد إلى تزايد الجهود الرسمية من الجهات المختصة، نحو توفير لقاحات كورونا (كوفيد-19)، لتصل إلى الغالبية من السكان في المملكة، وفق استراتيجية بدأت بالأكبر سنا والأكثر تعرضا للإصابة والأكثر احتمالا في العدوى، وصولا إلى الفئات السنية الأقل.

وفي افتتاحيتها اليوم تحت عنوان (حسم الشرع "اللغط") أفادت الصحيفة بأن مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حسم أي محاولات من البعض في التقليل من أهمية اللقاح على المستوى الشخصي أو المجتمعي بعدما أكد في قراره الأخير، أن استخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، جائز شرعًا، بل يصبح واجبا إذا ألزم به ولي الأمر.

ونوهت الصحيفة بتوسع وزارة الصحة السعودية في عدد مراكز التطعيم التي امتدت بكافة المناطق والمدن والمحافظات، لتصل الجميع بلا تعب أو معاناة، ليتم صرف أكثر من مليوني جرعة حتى الآن منذ أول بدء عملية التطعيم.

وأكدت أن حرص الجهات المختصة على تطعيم النسبة الأكبر من السكان تأتي في إطار الحفاظ على سلامة الأرواح ومعاودة الأنشطة بما لا يتسبب في ضرر الأفراد والمنشآت، في وقت سبق أن حددت الصحة موعدا لتطعيم ما يزيد عن 80% من السكان قبل عيد الفطر المبارك.

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