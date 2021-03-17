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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كوريا الجنوبية: حالة واحدة أصيبت بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:55 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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كشفت كوريا الجنوبية عن إصابة حالة واحدة بجلطات دموية لدى الأشخاص المتوفين في أعقاب تلقي لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية جيونج أون-كيونج، اليوم الأربعاء، إنه تم تأكيد حالة واحدة حدثت لها جلطات دموية لدى حالات الوفاء في أعقاب تلقي لقاح كورونا أثناء تشريح الجثة، وتخطط الوكالة لمراجعة الحالة.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن نتائج تشريح رسمية للجثة، مشيرة إلى أن الحالة لامرأة في الستينيات من عمرها كانت متواجدة في مستشفى رعاية.

يشار إلى أن السلطات الصحية الكورية الجنوبية أكدت -في وقت سابق- أن حملة التلقيح باستخدام لقاح أسترازينيكا ستستمر على الرغم من قرار دول أوروبية بإيقاف التطعيم للتحقيق في بعض الآثار الجانبية التي تم الإبلاغ عنه.

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