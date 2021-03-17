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محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في تايلاند لـ27 ألفا و402

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:53 ص
كورونا
كورونا
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أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 248 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 27 ألفا و402 حالة.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 88 وفاة.

وأشار إلى أن الحالات الجديدة تضمنت 6 حالات وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي، بينما تعافى 26 ألفا و339 حالة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.

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