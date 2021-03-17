409 إصابات جديدة بكورونا فى طوكيو

سجلت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية "طوكيو" 409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن هذه تعد المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية 400 شخص منذ 18 فبراير الماضي، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في "طوكيو" منذ بداية تفشي الوباء 116 ألفا و293 إصابة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات حاليا 41 حالة.