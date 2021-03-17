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محمد العسيري
الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

409 إصابات جديدة بكورونا فى طوكيو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:14 ص
كورونا
كورونا
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سجلت السلطات الصحية في العاصمة اليابانية "طوكيو" 409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن هذه تعد المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية 400 شخص منذ 18 فبراير الماضي، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة في "طوكيو" منذ بداية تفشي الوباء 116 ألفا و293 إصابة، فيما يبلغ عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات حاليا 41 حالة.

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