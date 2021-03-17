سفارة روسيا بواشنطن تفند اتهامات أمريكية بـ«التدخل» في انتخابات الرئاسة

قالت سفارة روسيا في واشنطن، إن اتهامات الاستخبارات الأمريكية للجانب الروسي، بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عديمة الأساس.وأضافت السفارة - اليوم الأربعاء "تعتبر الوثيقة التي أعدتها أوساط الاستخبارات الأمريكية، مجموعة أخرى جديدة من الاتهامات التي لا أساس لها، ضد بلادنا بالتدخل في العمليات السياسية الداخلية الأمريكية".وشدد الدبلوماسيون الروس، على أن الاتهامات الأخيرة من الجانب الأمريكي، لا تسهم في تطبيع العلاقات الثنائية، ولا تتوافق مع "حوار الخبراء المتكافئ والاحترام المتبادل الذي اقترحته روسيا لإيجاد حلول للقضايا الملحة".وكشف التقرير الاستخباراتي الأمريكي، الذي رفعت عنه السرية أمس الثلاثاء، اتهام روسيا "بمحاولة إحباط فوز جو بايدن ومساعدة دونالد ترامب في إعادة انتخابه"، وكذلك "زرع الفتنة" في المجتمع الأمريكي.