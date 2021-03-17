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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اشتيه: وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا خلال أسبوع

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:45 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" ستصل الأراضي الفلسطينية خلال أقل من أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول في مقابلة تليفزيونية:"فعلنا جميع القنوات للحصول على اللقاح في أسرع وقت، وحققنا اختراقا كبيرا في ذلك".

وأضاف: "ستكون لدينا دفعة أولى من اللقاحات خلال أقل من أسبوع، سيصار إثرها إلى إطلاق حملة تطعيم شفافة تعطي الأولوية لكبار السن، ومرضى السرطان، والكلى، وكل من هو عرضة لإصابة قد تسبب مضاعفات".

وأوضح اشتية أن هناك مصدران للقاحات المنتظر وصولها إلى الأراضي الفلسطينية، أحدهما تبرعات عبر الآلية الدولية "كوفاكس" التي تديرها منظمة الصحة العالمية، والثاني لقاحات تم التعاقد عليها مع الشركات المنتجة.

وأردف: "رصدنا 32 مليون دولار لشراء اللقاحات، جزء منها من الاتحاد الأوروبي والمتبقي من الخزينة".

وكان اشتية قد انتقد تسييس توفير لقاحات جائحة فيروس كورونا.

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة، لم تستقبل الأراضي الفلسطينية سوى 12 ألف لقاح ضد الفيروس، وكان ذلك مطلع فبراير الماضي.

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