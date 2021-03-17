83 ألفا و926 إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 83 ألفا و926 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى 11 مليونا و603 آلاف و535 إصابة.وأشارت الوزارة، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تسجيل ألفي و841 حالة وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 282 ألفا و127 شخصا، فيما تعافى أكثر من 10.2 مليون مريض.وكان وزير الصحة البرازيلي السابق، لويس إنريكي مانديتا، قد أعرب في 28 يناير الماضي عن رأي مفاده أن تصرفات السلطات البرازيلية قد تؤدي إلى جعل الطفرة البرازيلية الجديدة لكورونا تتسبب في "وباء هائل" في البلاد.