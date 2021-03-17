صحف الإمارات: «عام الخمسين» محطة تاريخية في المسيرة الحضارية والتنموية

سلطت افتتاحيات صحف الإمارات الصادرة اليوم الأربعاء الضوء على إعلان الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عام 2021 في الإمارات "عام الخمسين"، الذي يأتي تتويجًا لخمسين عامًا من مسيرة تنموية نموذجية ومحطة تاريخية في مسيرة الإمارات الحضارية الشاملة.وتحت عنوان "خمسين الطموح" قالت صحيفة (الاتحاد) "عام 2021 عام الخمسين"، عام الـ50 يحث الجهود ويعلي الطموح نحو عقود خمسة مقبلة من التفوق والريادة.واختتمت صحيفة الاتحاد افتتاحيتها قائلة: يوبيلنا الذهبي يودّع خمسين عامرة، ويستقبل خمسين طموحة، عنوانها شباب الوطن الذي يمثل الأمل، وتشجيع الإبداع والابتكار، واحتضان المواهب والمبدعين، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتحفيز الاقتصاد والاستثمار والتعليم والصحة والسياحة، وإشراك كل أفراد المجتمع في صناعة المستقبل وتحقيق أهدافنا المئوية.بدورها قالت صحيفة (الوطن) في افتتاحيتها بعنوان "عام الخمسين" إن إعلان عام 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين"، يأتي ليكون محطة تاريخية في مسيرة المجد الذي ألهم العالم أجمع وقدم الدليل الأعظم على كيفية بناء العزيمة والصبر والاجتهاد والصدق للأمم التي تسابق الزمن في مسيرتها الحضارية والتنموية الشاملة نحو المستقبل.وشددت صحيفة الوطن في ختام افتتاحيتها على أنه كما كانت مسيرة الخمسين عامًا الأولى كفيلة بأن تصنع أمجادًا غير مسبوقة خلال وقت قياسي من عمر الأمم.. نواصل الطريق اليوم وقد حققنا الكثير من الطموحات التي تعزز قدراتنا على أننا سنكون حملة راية المستقبل بعملنا وجدنا وإخلاصنا، وسننتصر في كافة ميادين وملاحم صناعة الحياة التي يمكن أن يحلم بها بشر.ومن جانبها أكدت صحيفة (البيان) في افتتاحيتها بعنوان "صوت شباب الإمارات" أن دراسة أظهرت أن أغلبية الشباب الإماراتيين نجاحهم على المستوى الشخصي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى تقدم وازدهار بلادهم، وهذا المؤشر يعبر بالدرجة الأولى عن مقدار ولاء وانتماء شباب الإمارات لوطنهم، الذين يعدون المساهمة في ازدهاره، أولوية قصوى تفوق في أهميتها الأولويات الشخصية الخاصة.وأكدت "البيان" في ختام افتتاحيتها أن نتائج هذه الدراسة الاستطلاعية، تكشف قبل ذلك، عن اعتداد شباب الإمارات بالرؤية الواضحة التي تتبناها قيادتنا الرشيدة، ولا سيما بما يتعلق بتصميم الخمسين عامًا المقبلة، وتعبر كذلك عن النماذج المبتكرة والمستدامة، التي تعتمدها حكومتنا، لإرساء تواصل فعال مع الشباب.