سفير مصر بألمانيا يلقي محاضرة للترويج للاستثمار والتعاون الاقتصادى

يلقى السفير المصري خالد جلال عبد الحميد سفير مصر في ألمانيا محاضرة افتراضية عبر الإنترنت حول "الإمكانات المتنوعة للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة في مصر"؛ بهدف الترويج للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين الشركات الألمانية والمصرية، وذلك في (الصالون الدبلوماسي المصري) يوم 31 من مارس الجاري، وذلك تحت مظلة المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي.ووجهت الدعوة لعدد من رؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا وفي مصر، والمسؤولين الألمان والمصريين، والإعلاميين؛ للاستماع إلى المحاضرة؛ بهدف بحث سبل التعاون المصري الألماني في هذا المجال.وتركز كلمة السفير على فرص الأعمال والاستثمارات المستدامة ويلقي نظرة على القطاعات النامية والصناعات الجديدة في مصر بالإضافة إلى التحديات القائمة والناشئة مع الحلول اللازمة وإمكانات التعاون المصري الألماني.وتعد ألمانيا إحدى أكبر 5 دول موردة لمصر حيث تقوم الشركات الألمانية بشكل أساسي بتوريد الآلات والمنتجات الكيماوية والسيارات وقطع غيار السيارات بالإضافة إلى التكنولوجيا الكهربائية لمصر.وبلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى مصر عام 2020 نحو 4.015 مليار يورو ما يجعل مصر من أهم شركاء ألمانيا في التجارة الخارجية العربية، فيما سجلت الواردات أيضًا مستوى مرتفعًا بلغ 1.047 مليار يورو لعام (2020) والاتجاه آخذ في الارتفاع، حيث تستورد ألمانيا بشكل أساسي من مصر النفط والمنسوجات والملابس والمواد الغذائية.