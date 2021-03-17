العراق: إحباط تسلل عناصر إرهابية جنوب بغداد

أعلن الجيش العراقي اليوم الأربعاء، أنه أحبط محاولة تسلل عناصر تابعة لتنظيم داعش الارهابي جنوب العاصمة بغداد.وقالت قيادة عمليات بغداد بالجيش العراقي في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية- " انه بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن حفظ الامن وملاحقة الارهابيين، وباشراف مباشر من قبل قائد عمليات بغداد، نفذت قوة عسكرية تابعة للفوج الاول لواء 55 وشعبة استخبارات الفرقة 17 عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش الارهابي".وأضافت أنه " تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لثلاثة عناصر تابعين للتنظيم الارهابي، وعلى اثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل احد الارهابيين وفرار اثنين منهم.. ولا زالت القطعات المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع اي عمل ارهابي يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الامن التي تحفظ أرواح المواطنين وسلامة عوائلهم".