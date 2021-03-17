مجانا.. قافلة «الليدرز» بمستشفى سيوة المركزي في مطروح

تفقد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة بمطروح، أقسام، وغرف العمليات، ومعمل التحاليل الطبية، وجميع التجهيزات اللازمة لاستقبال قافلة الليدرز لخدمة أهالي واحة سيوة خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس 2021 تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأكد رئيس مدينة سيوة أن الفريق الطبي متواجد في مستشفى سيوة المركزي منذ صباح اليوم الأربعاء، للبدء في الكشف الطبي حيث تضم القافلة جميع التخصصات الطبية بالإضافة إلى إجراء التحاليل، وعمل نظارات مجانية للحالات.وأشار إلى أنه سيتم إجراء عمليات مجانية للمرضى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وخدمةً لأهالي سيوة.