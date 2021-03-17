540 إصابة جديدة بكورونا فى فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 21 حالة وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، اليوم الأربعاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 147 ألفا و28 حالة، تعافى منها 137 ألفا و948 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 7 آلاف و166 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1450 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.