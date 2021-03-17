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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسي: تعاون بين موسكو وواشنطن في سوريا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:26 ص
سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
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قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن روسيا والولايات المتحدة تحافظان على اتصالات وثيقة في سوريا على المستويين العملياتي والتكتيكي.

وأضاف شويجو "لن أخفي عليكم، أنه توجد لدينا اليوم في سوريا، على المستوى العملياتي وعلى المستوى التكتيكي، اتصالات وثيقة للغاية مع الزملاء الأمريكيين.. قد يكون ذلك سرا، وأنا أكشفه: تجري الاتصالات عدة مرات في اليوم، في إدارة المجال الجوي، وتنفيذ التدابير في الجو لمكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن الخطوات الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة مع وصول الرئيس جو بايدن تثير الأمل، مضيفا "من الواضح الآن، أنهم انتقلوا من طرح مطالب ومقترحات غير قابلة للتحقيق، إلى حوار طبيعي وبناء"، معربًا عن أمله في أن يتم في المستقبل اتخاذ الخطوات التي تهم ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا، بل والدول الأخرى.

وشدد الوزير الروسي على وجود ضرورة ملحة للتفاوض، قائلًا "اعتقد، أن المعاهدة حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى كانت مقبولة تماما.. ونحن نعتقد أنه تم العثور وربما اختلاق حجج محددة للانسحاب من هذه الاتفاقية، وأعلنت روسيا الالتزام بعدم نشر مثل هذا السلاح، إذا لم يتم نشره في أوروبا".

وأضاف أن " هذا الأمر ينطبق كذلك على الحدود الشرقية لروسيا، أي أراضي اليابان وكوريا الجنوبية".

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